Beşiktaş Emrecan Terzi'nin ayrılığını resmen açıkladı! Yeni adresi belli oldu...

Beşiktaş'ta ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, sol beklerinden Emrecan Terzi'nin TFF 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'ye bonservisiyle transfer olduğunu açıkladı.
YENİ ADRESİ BELLİ OLDU
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin nihai transferi hususunda Iğdır FK ile anlaşmaya varılmıştır.
Serkan Emrecan Terzi’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Genç futbolcu geçen sezon TFF 1. Lig ekipleri Serik Spor ile Sakaryaspor'da kiralık olarak forma giymişti. Emrecan Terzi forma giydiği toplam 26 maçta 2 gol kaydetmişti.