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Beşiktaş Emrecan Terzi'nin ayrılığını resmen açıkladı! Yeni adresi belli oldu...

Beşiktaş Emrecan Terzi'nin ayrılığını resmen açıkladı! Yeni adresi belli oldu...

1.07.2026 18:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş Emrecan Terzi'nin ayrılığını resmen açıkladı! Yeni adresi belli oldu...

Süper Lig ekibi Beşiktaş, 22 yaşındaki oyuncu Emrecan Terzi'nin Iğdır FK'ye transfer olduğunu duyurdu.
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Beşiktaş'ta ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, sol beklerinden Emrecan Terzi'nin TFF 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'ye bonservisiyle transfer olduğunu açıkladı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin nihai transferi hususunda Iğdır FK ile anlaşmaya varılmıştır.

Serkan Emrecan Terzi’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Genç futbolcu geçen sezon TFF 1. Lig ekipleri Serik Spor ile Sakaryaspor'da kiralık olarak forma giymişti. Emrecan Terzi forma giydiği toplam 26 maçta 2 gol kaydetmişti.

İlgili Konular: #beşiktaş #Iğdır FK #Emrecan Terzi

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