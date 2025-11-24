Asensio performansı sonrası İspanya'da gündem oldu: 'Herkesin umutla beklediği lider oldu'

Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Rizespor’u geriden gelip mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Marco Asensio (2), Anderson Talisca, Youssef En Nesyri ve Archie Brown kaydetti. Maçı 2 golle tamamlayan Asensio, Archie Brown’un golünde asisti yaptı.

Fenerbahçe’ye bu sezon Paris Saint Germain’den transfer olan Asensio, Rizespor karşısındaki performansıyla sarı-lacivertli takımdaki gol sayısını 6’ya, asist sayısını ise 2’ye yükseltti.

Rizespor deplasmanında Fenerbahçe’nin galibiyetinin en önemli pay sahiplerinden biri olan tecrübeli oyuncunun performansı İspanyol basınında geniş yer buldu.

Marca'da yer alan haberde, "Marco Asensio, Türkiye'deki durdurulamaz performansını sürdürüyor. En iyi formunu sergilemek için İstanbul'da mükemmel bir ortam buldu. Asensio, Fenerbahçe'de kulübün yıldız oyuncusu oldu ve her maçı coşkuyla kutlayan bir taraftar kitlesinin kalbini kazandı. Marco Asensio, İstanbul'da sadece en iyi formunu yeniden keşfetmekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye'deki herkesin umutla beklediği lider oldu" ifadeleri kullanıldı.

Mundo Deportivo ise maça ilişkin haberi için, "Durdurulamaz Asensio: Fenerbahçe'nin galibiyetinde iki gol ve asist" ifadelerine yer verdi.

Deneyim futbolcu için ayrıca, "Fenerbahçe, 55. dakikada Asensio'nun golüyle yeniden canlandı. Fred'in şutu kaleci Yahia Fofana'ya ve ardından direğe çarptı. Eski Real Madrid oyuncusu seken topu alıp golünü attı. 65. dakikada Marco Asensio , Jhon Duran'ın asistinde ceza sahası dışından kalecinin önünden sekerek üst köşeye giden şutla skoru 3-2'ye getirdi. Alışılmadık olduğu kadar, tekniğiyle de göz kamaştırıcı bir gol" değerlendirmesinde bulunuldu.

AS gazetesi ise Marco Asensio’nun ikinci golü için şu ifadeleri kullandı:

“Asensio kariyerinin en tuhaf golünü attı. İspanyol oyuncunun kullandığı teknik hayran bıraktı. Fenerbahçeli oyuncu, hem iyi hem de alışılmadık bir gol attı.”