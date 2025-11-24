Spor yazarları Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Bu yükseliş derbi zaferiyle taçlanmalı'

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe geriye düştüğü maçta deplasmanda Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, mücadeleyi ve Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi.

"İŞTE LİDERLİK FIRSATI"

Hilmi Türkay: Milli ara dönüşleri her zaman sancılı oluyor. Hele ki Rize gibi sert bir deplasmana çıkıyorsanız... Nitekim Fenerbahçe’nin dün ilk 15 dakika yaşadığı şok tam olarak buydu. Gerçi hakem Çağdaş Altay’ın verdiği iki hatalı karar Sarı-Lacivertlilerin geriye düşmesinde başrolü oynadı ama takım çabuk toparlandı. Sonrasında Duran’la, Fred’le, Kerem’le pozisyonlar bulan Fenerbahçe, “Ben golü atarım” mesajını net verdi. Tedesco belli ki soyunma odasında gereken uyarıları yapmış, oyuncular daha özgüvenli şekilde sahadaydı. Kilidi Asensio açtı, Talisca devamını getirdi. 2-2’den sonra Rize 10 kişi kalınca baskıyı artıran Sarı-Lacivertliler 3 puana rahat ulaştı. Nesyri bile gol attı! Asensio tam bir orkestra şefi, her yerde var. Galatasaray’la puan farkı 1 ve haftaya Kadıköy’de derbi izleyeceğiz. İşte Fenerbahçe için liderlik fırsatı. Bu yükseliş derbi zaferiyle taçlanmalı. (Cumhuriyet)

"MAÇLARIN KADERİ 55'İNCİ DAKİKADA DEĞİŞTİ!"

Uğur Meleke: 46’da başlayan üçüncü perde, galibiyeti misafir Fenerbahçe’ye getiren bölümdü. Fenerbahçe’nin ruhani lideri Asensio yine gerektiği anda devreye girdi, bu sezon ligin kilit adamlarından olacağını kanıtladı bir kez daha. İlk devrede Fenerbahçe’nin en büyük eksiği iki bekinin (Mert ve Levent’in) kısıtlı hücum katkısıydı. Tedesco’nun oraya 55’te yaptığı müdahaleyle kanat akışkanlığı arttı, 10 dakikada maçı kopardı Fenerbahçeliler. (Hürriyet)

"VİRAJ KABİLİYETİ"

Serkan Akcan: Asensio’nun ilk golünün ardından Tedesco’nun Mert Müldür ile Fred’i çıkarıp Talisca ile Brown’u alması maçın momentumunu Fenerbahçe’ye getiren bir başka detaydı. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz yıllarda en kritik virajlara gelindiğinde yoldan çıkmış yarışta geri düşmüştü. Ama bu sezon her türlü türbülansa rağmen Tedesco ve futbolcuları camiayı bir arada tutacak direnci gösteriyorlar. Fenerbahçe, haftaya Kadıköy’de Galatasaray derbisine çıkacak. Kazanırsa lig liderliğini rakibinden alacak. Bu psikolojik üstünlüğün Fenerbahçe’ye geçmesi anlamı taşıyor. Tedesco için de gerçek bir test maçı izleyeceğiz. (Fanatik)

"BU BÜYÜK TAKIM REFLEKSİDİR!"

Gürcan Bilgiç: Böylesine riskli oyunda Fenerbahçe orta sahasını toparlayan İsmail Yüksek oldu. Fred oyun kurgusunda "etkisiz eleman" olsa da, biri gole giden iki şutun da sahibiydi. Tedesco, risk taşıyan hamleler için Talisca ve Brown'u kenara gönderdiğinde fark bire indi. Sonrasında Nene, Talisca'ya golü hediye etti. Ardından Laci'nin ikinci sarısı. 10 kişi kaldı Rizespor. İki dakika sonra Asensio'nun şutu yerden sekerek gitti ağlara. "Kâbus" derken, karşımıza çıkan "uyanış" oldu. Bu "büyük takım" refleksidir. Asensio, Skriniar gibi "büyük oyuncuların" takıma getirdiği eski karakterdir. (Sabah)