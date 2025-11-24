Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için transfer iddiası! 'Lewandowski haberleri falan hayal'

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Fenerbahçe gollü geçen mücadeleyi 2-0 geriye düştükten sonra 5-2 kazandı.

Maçın ardından deneyimli yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in tespitlerinden öne çıkanlar:

“Bugün Fenerbahçeli şundan dolayı mutlu: Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe yine şampiyonluğa oynuyordu; ancak şimdi şampiyon olmaya inanılmasının en önemli sebebi oyuncular, teknik direktör ve camianın pozitif enerjisi. Fenerbahçe'nin korkunç bir pozitif enerjisi var şu anda. Tedesco geldiğinde bir enkaz varmış bunu görebiliyorum. Sadettin Bey ilk geldiğinde tesiste arkadaşlarına dönüp demiş ki; ”Bizim işimiz çok zor" Kasımpaşa, Zagreb maçları falan bir ölü toprağı vardı takımın üzerinde. Samandıra'nın bir şekilde kafasını kaldırması gerekiyor diyorduk."

“İyi futbol iyi oyuncuyla oynanır. Asensio'nun iki ayrı yarıdaki oyununa bakalım. Fenerbahçe çok başka yere geldi. Emin olun Fenerbahçe bugün puan kaybetse de benim sözlerim farklı olmayacaktı. Bu oyuncular ilgiyi hak ediyorlar şu anda. Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanı Talisca, Asensio'yu getirmiş. Fenerbahçe'nin tabii ki eksikleri de var. Önümüzdeki hafta yedek kulübesine baktığımızda Fenerbahçe'nin çok değerli bir yedek oyuncu grubu olduğunu göreceğiz. İyi bir kadro zaten vardı öncesinde de ama şimdi enerji de farklı.”

“1- Artık Fenerbahçe'ye kapalı takıma karşı pozisyon buluyor. 2 - Kapanan takıma karşı şutlar deniyor ve yaratıyor mu? Evet. 3- Kontratak performansı da var mı? Var. Geçiş oyununda da goller buluyor. Tedesco gibi değerli bir figür bu kulübe geldi. Demeciyle, hareketleriyle… Alanya maçı 2-2 bitti; gitti, hakemi tebrik etti ve tartışmalı bir maçtı. Kasımpaşa maçı beraberlikle bitti, “Biz galibiyeti falan hal etmedik” dedi. Biz buna çok alışık değiliz. Milli maç arasını da iyi değerlendirdiğini görüyoruz.

Plan işlemeyebilir ama önemli olan havlu atmamak. Artık havlu atan takım gitti; yerine gerilerden gelen, reaksiyon veren ve skor yapabilecek birlikte oynaya oynaya alışan bir takım geldi. Saha dışarısındaki enerji, saha içerisine yansıyor; yansımaması mümkün değil, gireni de çıkanı da mutlu.”

"Hocanın kafasında Talisca mı Duran mı sorusu var şimdi. Talisca bu ülkeye fazla bir oyuncu. Bence gol krallığının birinci adayıdır. Büyük maçlar büyük oyuncuyla kazanılır. En-Nesyri ve Talisca sezon sonuna kadar 40 gol yapar. Fenerbahçe'nin istediği skordan bağımsız bu.

Fenerbahçe'nin satmazsa 9 milyon Euro bütçesi var. Lewandowski haberleri falan hayal. Fenerbahçe'nin devre arasında yapması gereken 3 oyuncu yollayıp, 3 oyuncu almak.

Silah her zaman silahtır. Talisca topla 3. bölgeye geldiğin anda bir yerden çıkar. O, kuvvetsiz günlerini de geçmek üzere. Bir de şu var: Mutsuz bir tipten, mutlu bir adama evrildi; hem de her maçta 11’de oynamayarak.

Ben her türlü Galatasaray maçında Talisca'yı oynatırım. İlk formayı ona veririm. Talisca santrfor olur. Acaba Asensio'yu sağa mı kaydırır diye düşünüyorum bir tek."