Aslı Kalaç: 'Avrupa'nın en büyüğüyüz'

Yayınlanma: 04.09.2023 - 07:54

Güncelleme: 04.09.2023 - 07:54

Filenin Sultanları'nın, Sırbistan galibiyetiyle ulaştığı Avrupa şampiyonluğu zaferinin ardından Aslı Kalaç açıklamalarda bulundu.

Aslı Kalaç'ın açıklamaları şu şekilde:

"Söylenecek kelime yok. Avrupa'nın en büyüğüyüz. Son dünya şampiyonunu yendik. Bu formayı giydiğimiz için, bu şampiyonluk için, Türk kadını olarak Atamızın kızlarını temsil ettiğimiz için çok mutluyuz."