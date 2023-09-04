Aslı Kalaç: 'Avrupa'nın en büyüğüyüz'
Milli voleybolcu Aslı Kalaç, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası zaferinin ardından görüşlerini aktardı. Kalaç, "Söylenecek kelime yok. Avrupa'nın en büyüğüyüz. Son dünya şampiyonunu yendik. Bu formayı giydiğimiz için, bu şampiyonluk için, Türk kadını olarak Atamızın kızlarını temsil ettiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Filenin Sultanları'nın, Sırbistan galibiyetiyle ulaştığı Avrupa şampiyonluğu zaferinin ardından Aslı Kalaç açıklamalarda bulundu.
Aslı Kalaç'ın açıklamaları şu şekilde:
"Söylenecek kelime yok. Avrupa'nın en büyüğüyüz. Son dünya şampiyonunu yendik. Bu formayı giydiğimiz için, bu şampiyonluk için, Türk kadını olarak Atamızın kızlarını temsil ettiğimiz için çok mutluyuz."
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