Aston Villa - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa, UEFA Avrupa Konferans Ligi E Grubu dördüncü hafta maçında kendi sahasında AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 14:58
Aston Villa - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, kendi sahasında Pascal Jansen'in ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

ASTON VİLLA - AZ ALKMAAR MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ASTON VİLLA - AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Luis Godinho'nun yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.

Aston Villa, grupta oynadığı son maçta AZ Alkmaar deplasmanından 4-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


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