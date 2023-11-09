Aston Villa - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Aston Villa, UEFA Avrupa Konferans Ligi E Grubu dördüncü hafta maçında kendi sahasında AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, kendi sahasında Pascal Jansen'in ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.
ASTON VİLLA - AZ ALKMAAR MAÇI SAAT KAÇTA?
Villa Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ASTON VİLLA - AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Luis Godinho'nun yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
Aston Villa, grupta oynadığı son maçta AZ Alkmaar deplasmanından 4-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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