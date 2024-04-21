Aston Villa - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 14:29
Aston Villa - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 34. hafta heyecanı yaşanıyor.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, kendi sahasında Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.

ASTON VİLLA - BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

ASTON VİLLA - BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tim Robinson'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Aston Villa ligde oynadığı son maçta deplasmanda karşılaştığı Arsenal'ı 2-0 mağlup etmişti.

Bournemouth ise kendi sahasında ağırladığı Manchester United ile 2-2 berabere kalmıştı.


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