Galatasaray - Pendikspor maçına yabancı VAR ataması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Galatasaray - Pendikspor mücadelesi için yabancı VAR ataması yapıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 13:10
Galatasaray - Pendikspor maçına yabancı VAR ataması!
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Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadelenin VAR merkezinde yabancı hakem görev yapacak.

GALATASARAY MAÇINA YABANCI VAR

Sarı-kırmızılıların Pendikspor ile oynayacağı mücadeleye VAR hakemi olarak İtalyan isim Daniele Paterna atandı. Peterna’ya AVAR olarak Onur Özütoprak, İbrahim Bozbey ve Koray Gençerler eşlik edecek.

Daniele Paterna

Galatasaray - Pendikspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Mücadelenin orta hakemi olarak Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.


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