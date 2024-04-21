Galatasaray - Pendikspor maçına yabancı VAR ataması!

Yayınlanma: 21.04.2024 - 13:10

Güncelleme: 21.04.2024 - 13:13

Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadelenin VAR merkezinde yabancı hakem görev yapacak.

GALATASARAY MAÇINA YABANCI VAR

Sarı-kırmızılıların Pendikspor ile oynayacağı mücadeleye VAR hakemi olarak İtalyan isim Daniele Paterna atandı. Peterna’ya AVAR olarak Onur Özütoprak, İbrahim Bozbey ve Koray Gençerler eşlik edecek.

Daniele Paterna

Galatasaray - Pendikspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Mücadelenin orta hakemi olarak Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.