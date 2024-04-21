Galatasaray - Pendikspor maçına yabancı VAR ataması!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Galatasaray - Pendikspor mücadelesi için yabancı VAR ataması yapıldığını açıkladı.
Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadelenin VAR merkezinde yabancı hakem görev yapacak.
GALATASARAY MAÇINA YABANCI VAR
Sarı-kırmızılıların Pendikspor ile oynayacağı mücadeleye VAR hakemi olarak İtalyan isim Daniele Paterna atandı. Peterna’ya AVAR olarak Onur Özütoprak, İbrahim Bozbey ve Koray Gençerler eşlik edecek.
Daniele Paterna
Galatasaray - Pendikspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Mücadelenin orta hakemi olarak Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.
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