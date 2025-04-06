Aston Villa, evinde tek farkla kazandı!
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Aston Villa, sahasında ağırladığı Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Aston Villa, sahasında Nottingham Forest'ı konuk etti.
Villa Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Aston Villa, 2-1'lik skorla galip geldi.
Karşılaşmada Villa'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Morgan Rogers ve 15. dakikada Donyell Malen kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 57. dakikada Jota Silva attı.
Bu sonuçla birlikte tüm müsabakalarda üst üste 7. galibiyetini alan Aston Villa puanını 51'e yükseltti ve 6. sırada yer aldı. Ligde 4 maç sonra mağlup olan Nottingham Forest ise 57 puan ile 3. sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta Aston Villa, deplasmanda Southampton'ın konuğu olacak. Nottingham Forest ise sahasında Everton'ı konuk edecek.
Etiketler: #Aston Villa #nottingham forest #İngiltere Premier Lig
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