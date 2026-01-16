Aston Villa harekete geçebilir... İtalyan devinin transferi sonrası gözler Abraham'a çevrildi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.01.2026 12:12:00
Cumhuriyet Spor
İtalya Serie A takımlarından Roma, Aston Villa'dan Donyell Malen'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Aston Villa'nın Malen'den elde edeceği geliri Abraham transferinde kullanabileceği öne sürülmüştü.

Roma yeni golcüsünü resmen duyurdu. Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Donyell Malen'le sözleşme imzalandığı belirtildi.

TRANSFERİN DETAYLARI

İtalyan ekibinin açıklamasında Malen'in satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi. Transferin mali detayları paylaşılmazken Athletic'te yer alan haberde Roma'nın 2 milyon Sterlin kiralama bedeli ödeyeceği ve opsiyonun 25 milyon Sterlin olduğu ifade edilmişti.

MALEN'İN İSTATİSTİKLERİ

Roma'nın transfer için yaptığı paylaşımda Malen'in 14 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Kariyeri boyunca 294 maça çıkan Malen 104 gol kaydederken daha önce PSV ve Borussia Dortmund'da oynamıştı.

ABRAHAM DETAYI

Premier Lig ekibi Aston Villa, Beşiktaş'ın golcüsü Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak istiyor.

Telegraph'da daha önce çıkan haberde Aston Villa'nın Malen'in ayrılığının ardından Abraham için harekete geçeceği iddia edilmişti.

Malen'in takımdan ayrılmasıyla Unai Emery'nin ekibinin forvet transferi için kadroda yer açılacağına dikkat çekilmişti.

