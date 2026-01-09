Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması: Kamptan ayrıldı!

Beşiktaş, İngiliz golcüsü Tammy Abraham için bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın açıklamasında, Abraham'ın eşinin rahatsızlığı nedeniyle teknik heyetten izin aldığı ve kamptan ayrılarak İstanbul'a döndüğü belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Tammy Abraham, eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetimizden izin alarak İstanbul'a dönmüştür.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Abraham, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.