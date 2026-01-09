Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması: Kamptan ayrıldı!

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması: Kamptan ayrıldı!

9.01.2026 13:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması: Kamptan ayrıldı!

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın eşinin rahatsızlığından dolayı Antalya kampından ayrılarak İstanbul'a döndüğünü açıkladı.

Beşiktaş, İngiliz golcüsü Tammy Abraham için bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın açıklamasında, Abraham'ın eşinin rahatsızlığı nedeniyle teknik heyetten izin aldığı ve kamptan ayrılarak İstanbul'a döndüğü belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Tammy Abraham, eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetimizden izin alarak İstanbul'a dönmüştür.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Abraham, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.

İlgili Konular: #beşiktaş #kamp #tammy abraham

İlgili Haberler

Beşiktaş - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Beşiktaş - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Sezonun ikinci yarısı hazırlıklarını Belek'te sürdüren Beşiktaş, Romanya ekibi FCSB ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.
Galatasaray MCT Technic - Beşiktaş GAİN derbisinin saati değişti!
Galatasaray MCT Technic - Beşiktaş GAİN derbisinin saati değişti! Galatasaray MCT Technic'in Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında kendi evinde karşılaşacağı Beşiktaş GAİN mücadelesinin saati değişti.
Benfica ile görüşmeler sürüyor... Beşiktaş’ta Rafa Silva düğümü çözülüyor
Benfica ile görüşmeler sürüyor... Beşiktaş’ta Rafa Silva düğümü çözülüyor Rafa Silva'nın Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini korurken, Benfica ile iki kulüp arasında olası bir transfer için temasların sürdüğü iddia edildi.