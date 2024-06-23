Aston Villa, ilk transferini açıkladı!
İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, Everton'dan Lewis Dobbin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesi alan Aston Villa yeni sezonun ilk transferini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada bir diğer Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Lewis Dobbin'le anlaşma sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, sözleşme detayları ve bonservis bedeline ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.
LEWIS DOBBIN KİMDİR?
Futbol kariyerine Everton'ın altyapısında başlayan Lewis Dobbin, 2022/23 sezonunda Derby'ye kiralandı.
Dobbin, geçtiğimiz sezonun başında Everton'da A Takım'a yükselirken 18 maçta görev yaptı.
21 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 2 gol kaydetti.
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