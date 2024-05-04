Aston Villa, Zaniolo için kararını verdi!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almayacağı iddia edildi.
Sezon başında Galatasaray'dan Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo'nun akıbeti belli oluyor.
ASTON VILLA BONSERVİSİNİ ALMAYACAK
Tuttomercato'nun haberine göre; Aston Villa Sportif direktörü Monchi'nin beklentilerini karşılayamayan Zaniolo'nun gelecek sezon bonservisi alınmayacak.
İtalyan yıldızın sezon bitiminde tekrar Galatasaray'a döneceği ve sezon başı kampında yer alacağı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Aston Villa formasıyla 39 maça çıkan Zaniolo, 3 gol kaydetti.
Geçen sezonun ortasında Galatasaray'a gelen Zaniolo'nun sarı kırmızılı ekip ile 30 Haziran 2027'e kadar sözleşmesi devam ediyor.
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