Olympiakos, Aston Villa'yı El Kaabi ile geçti!
UEFA Konferans Ligi'nde ilk maçı 4-2 kazanan Olympiakos, evinde Aston Villa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
UEFA Konferans Ligi’nde ikinci finalist Olympiakos - Aston Villa maçıyla belli oldu. Yunan ekibi Olympiakos ilk karşılaşmada rakibini Ayoub El Kaabi (3) ve Santiago Hezze’nin attığı gollerle 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı.
Evindeki maçı 2-0 kazanan Olympiakos finale yükseldi. Galibiyet golleri Ayoub El Kaabi'den geldi.
FİNALİN ADI BELLİ OLDU
Olympiakos, finalde İtalyan ekibi Fiorentina ile karşılaşacak.
Avrupa Konferans Ligi'nde final heyecanı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşanacak.
ESKİ HATAYSPORLU ŞOV YAPTI
Daha önce Türkiye'de Hatayspor forması giyen El Kaabi, İngiltere'de hat-trick yapmıştı. Yunanistan'daki maçı da boş geçmeyen oyuncu iki maçta 5 gol bularak final yolunda büyük katkı sağladı.
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