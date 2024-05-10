Olympiakos, Aston Villa'yı El Kaabi ile geçti!

Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:28

Güncelleme: 10.05.2024 - 09:28

UEFA Konferans Ligi’nde ikinci finalist Olympiakos - Aston Villa maçıyla belli oldu. Yunan ekibi Olympiakos ilk karşılaşmada rakibini Ayoub El Kaabi (3) ve Santiago Hezze’nin attığı gollerle 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Evindeki maçı 2-0 kazanan Olympiakos finale yükseldi. Galibiyet golleri Ayoub El Kaabi'den geldi.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Olympiakos, finalde İtalyan ekibi Fiorentina ile karşılaşacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde final heyecanı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşanacak.

ESKİ HATAYSPORLU ŞOV YAPTI

Daha önce Türkiye'de Hatayspor forması giyen El Kaabi, İngiltere'de hat-trick yapmıştı. Yunanistan'daki maçı da boş geçmeyen oyuncu iki maçta 5 gol bularak final yolunda büyük katkı sağladı.