Aston Villa İngiltere'ye avantajla dönüyor!

10.04.2026 00:27:00
Cumhuriyet Spor
Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Bologna'yı 3-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Aston Villa ile Bologna karşı karşıya geldi.

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Aston Villa, 3-1'lik skorla kazandı.

WATKINS DUBLE YAPTI

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri, 44. dakikada Ezri Konsa, 51. ve 90+4. dakikalarda Ollie Watkins kaydetti.

Bologna'nın tek golünü ise 90. dakikada Jon Rowe attı.

İki takım, 16 Nisan Perşembe günü rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Turu geçen taraf, yarı finalde Porto - Nottingham Forest eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Porto, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kendi evinde ağırladığı Notingham Forest ile 1-1 berabere kaldı.
Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasındaki Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Galatasaray MCT Technic maçının ertelendiği duyuruldu.
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında karşılaştığı AZ Alkmaar'ı 3-0 mağlup etti.