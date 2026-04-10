Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, tur kapısına ardına kadar açtı!

10.04.2026 00:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında karşılaştığı AZ Alkmaar'ı 3-0 mağlup etti.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar'ı ağırladı. 

Polonya'nın Krakow kentinde bulunan Henryka Reymana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Shakhtar Donetsk, 3-0'lık skorla kazandı.

ARDA TURAN'IN ÖĞRENCİLERİ İKİNCİ YARI AÇILDI

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Pedrinho, 81. ve 83. dakikalarda ise Alisson Santana kaydetti.

İki takım, 16 Nisan Perşembe günü rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Turu geçen taraf, yarı finalde Crystal Palace - Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İlgili Konular: #arda turan #Shakhtar Donetsk #AZ Alkmaar #UEFA Konferans Ligi

