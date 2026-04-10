Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, tur kapısına ardına kadar açtı!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar'ı ağırladı.
Polonya'nın Krakow kentinde bulunan Henryka Reymana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Shakhtar Donetsk, 3-0'lık skorla kazandı.
ARDA TURAN'IN ÖĞRENCİLERİ İKİNCİ YARI AÇILDI
Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Pedrinho, 81. ve 83. dakikalarda ise Alisson Santana kaydetti.
İki takım, 16 Nisan Perşembe günü rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Turu geçen taraf, yarı finalde Crystal Palace - Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.