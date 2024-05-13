Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 09:51
Aston Villa - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

ASTON VİLLA - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ASTON VİLLA - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Liverpool, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Tottenham'ı 4-2 mağlup etmişti.

Aston Villa ise Brighton deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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