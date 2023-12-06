Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 11:22
Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Tottenham ile 3-3 berabere kalmıştı.

Aston Villa ise Bournemouth deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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