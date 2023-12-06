Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Villa Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Tottenham ile 3-3 berabere kalmıştı.
Aston Villa ise Bournemouth deplasmanından 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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