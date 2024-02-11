Aston Villa - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
ASTON VİLLA - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Villa Park'ta oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
ASTON VİLLA - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester United, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı West Ham United'ı 3-0 mağlup etmişti.
Aston Villa ise Sheffield United deplasmanından 5-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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