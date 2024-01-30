Aston Villa - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında kendi sahasında Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, kendi sahasında Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.
ASTON VİLLA - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Villa Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
ASTON VİLLA - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Aston Villa, ligde oynadığı son maçta Everton deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
Newcastle United ise kendi sahasında ağırladığı Manchester City'ye 3-2 mağlup olmuştu.
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