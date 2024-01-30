Aston Villa - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında kendi sahasında Newcastle United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 12:20
Aston Villa - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, kendi sahasında Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

ASTON VİLLA - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

ASTON VİLLA - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Aston Villa, ligde oynadığı son maçta Everton deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

Newcastle United ise kendi sahasında ağırladığı Manchester City'ye 3-2 mağlup olmuştu.


Newcastle United haberleri Aston Villa haberleri İngiltere Premier Lig haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Spor yazarları Galatasaray - Gaziantep FK maçını yorumladı: 'Bundan daha iyi oynayamaz'

Spor yazarları Galatasaray - Gaziantep FK maçını yorumladı: 'Bundan daha iyi oynayamaz'
Fenerbahçe Petrol Ofisi, liderliği Galatasaray Petrol Ofisi'ne kaptırdı!

Fenerbahçe Petrol Ofisi, liderliği Galatasaray Petrol Ofisi'ne kaptırdı!
Ümit Karan'dan Galatasaray'a sitem: 'Bizi yok sayacak kadar ne yaptık'

Ümit Karan'dan Galatasaray'a sitem: 'Bizi yok sayacak kadar ne yaptık'

En Çok Okunan Haberler