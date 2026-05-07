Aston Villa - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde yarı final maçlarında rövanş heyecanı başlıyor.
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, sahasında Vitor Pereira'nın ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacak.
ASTON VILLA - NOTTINGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?
Villa Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
ASTON VILLA - NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?
İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Nottingham Forest 1-0 kazanmıştı.