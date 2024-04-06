Transfer listesindeki ilk isim: İtalyan devinden Nicolo Zaniolo'ya kanca!

Yayınlanma: 06.04.2024 - 09:49

Güncelleme: 06.04.2024 - 09:49

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Napoli'nin yeni sportif direktörü olmaya hazırlanan Giovanni Manna'nın transfer listesindeki ilk ismin Nicolo Zaniolo.

İTALYA'YA DÖNMEK İSİYOR

Haberde oyuncunun İtalya dışında mutsuz olduğu ve bu yüzden ülkesine geri dönmek istediği yazıldı.

Aston Villa'nın opsiyonunu kullanmayacağı Zaniolo için Napoli'nin yaz transfer döneminde resmi adımları atacağı ifade edildi.

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ RAKAM

Galatasaray, sözleşmesi 2027'ye kadar devam eden başarılı oyuncudan 20 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bekliyor.

Bu sezon Aston Villa'da 34 maça çıkan Zaniolo, 3 gollük katkı sağladı.