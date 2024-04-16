İtalyanlar duyurdu: İşte Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo için istediği bonservis!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun gelecek sezon hangi takımda oynayacağı merak konusu oldu. İtalyan basını, sarı-kırmızılı takımın Zaniolo için istediği bonservis bedelini yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 16:15
İtalyanlar duyurdu: İşte Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo için istediği bonservis!
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Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo ile yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İtalya'ya dönme arzusunu daha önce dile getiren Zaniolo'ya Fiorentina ve Napoli'nin talip olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY'IN BEKLEDİĞİ BONSERVİS

Sezon başında Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılan Zaniolo için sarı-kırmızılıların talep ettiği bonservis de ortaya çıktı.

İtalya merkezli Calciomercato'da yer alan habere göre Galatasaray, İtalyan yıldızın bonservisinde indirime gitmeye yanaşmıyor ve 25-30 milyon Euro istiyor.

GALATASARAY 15 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI

Galatasaray, Zaniolo'yu Roma'dan 15 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Nicolo Zaniolo 2023-24 sezonu öncesi 5 milyon Euro kiralama bedeliyle Aston Villa'nın yolunu tutmuştu. İngiliz ekibiyle 36 maçta 1241 dakika süre alan Zaniolo 3 gollük skor katkısı verdi.

12 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Zaniolo, Galatasaray forması ile toplam 12 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

24 yaşındaki Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray ile 2027'ye kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor. 


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