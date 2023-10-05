Aston Villa - Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa, UEFA Avrupa Konferans Ligi E Grubu ikinci maçında kendi sahasında Zrinjski ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 10:24
Aston Villa - Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde iknci hafta heyecanı yaşanıyor.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, kendi sahasında Krunoslav Rendulic'in ekibi Zrinjski ile karşı karşıya gelecek.

ASTON VILLA - ZRINJSKI MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ASTON VILLA - ZRINJSKI MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçreli hakem Urs Schnyder'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Aston Villa, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda karşılaştığı Legia Varşova'ya 3-2 mağlup olmuştu.

Zrinjski ise kendi sahasında ağırladığı AZ Alkmaar'ı 4-3 mağlup etmişti.


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