Aston Villa'da Steven Gerrard dönemi sona erdi!

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, teknik direktör Steven Gerrard ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2022 Cuma, 07:09
Aston Villa'da Steven Gerrard dönemi sona erdi!
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Aston Villa, kötü gidişin faturasını menajer Steven Gerrard'a kesti ve yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

İngiliz ekibinin Fulham'a deplasmanda 3-0 yenildiği maçın ardından kulüpten yapılan açıklamada Steven Gerrard'la yolların ayrıldığı belirtildi. Gerrard'a kulübe verdiği emekler için teşekkür edilirken bir sonraki kulübünde ise başarı dileklerinde bulunuldu.

RANGERS'TAN AYRILMIŞTI

Aston Villa bu sezon Premier Lig'de çıktığı 11 maçta 2 galibiyet elde edebilmişti ve küme düşme potasından bir türlü uzaklaşamamıştı.

Geçen yılın kasım ayında Rangers'tan ayrılarak Aston Villa'nın başına geçen İngiliz teknik direktör, takımının başında çıktığı 40 maçta 1.18 puan ortalaması yakaladı.


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