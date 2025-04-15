Aston Villa - PSG maçında büyük hata: Oyuncular şaşkın!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 22:43

Güncelleme: 15.04.2025 - 22:43

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG 3-1 kazandığı ilk maçı rövanşında Aston Villa deplasmanına çıktı.

Kritik mücadelenin başında ilginç bir an yaşandı. Mücadelenin seremonisinde Şampiyonlar Ligi marşı yerine Avrupa Ligi marşı çalındı.

OYUNCULAR ŞAŞIRDI

Özellikle PSG forması giyen futbolcuların yapılan hataya verdiği tepki gecenin en çok konuşulan konularından oldu.

Seremoninin ardından futbolcuların sahaya dağıldığı anda ise hata fark edildi ve bu kez Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

İşte o ilginç anlar: