Aston Villa - PSG maçında büyük hata: Oyuncular şaşkın!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Aston Villa - Paris Saint-Germain maçının seremonisinde yanlışlıkla UEFA Avrupa Ligi müziği çalındı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG 3-1 kazandığı ilk maçı rövanşında Aston Villa deplasmanına çıktı.
Kritik mücadelenin başında ilginç bir an yaşandı. Mücadelenin seremonisinde Şampiyonlar Ligi marşı yerine Avrupa Ligi marşı çalındı.
OYUNCULAR ŞAŞIRDI
Özellikle PSG forması giyen futbolcuların yapılan hataya verdiği tepki gecenin en çok konuşulan konularından oldu.
Seremoninin ardından futbolcuların sahaya dağıldığı anda ise hata fark edildi ve bu kez Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.
İşte o ilginç anlar:
?? Aston Villa-PSG maçının seremonisinde Şampiyonlar Ligi marşı yerine Avrupa Ligi marşı çalındı. pic.twitter.com/NsnGluTZOU— TRT Spor (@trtspor) April 15, 2025
Etiketler: #Aston Villa #psg #uefa şampiyonlar ligi #uefa avrupa ligi
Spor Haberleri
- Şampiyonlar Ligi maçında büyük hata: Oyuncular şaşkın!
- İspanyollar duyurdu: Ronaldo'nun geleceği belli oldu!
- Galatasaray Final Four'da!
- Türk Hava Yolları'nı deviren Zeren Spor 5. oldu!
- Kayserispor'a Fenerbahçe maçı öncesi 2 kötü haber daha!
- Hollandalı oyuncudan Fenerbahçe'ye müjde!
- Trabzonspor'dan 13 yeni imza
- Futsal A Milli Takımı, Moldova'ya mağlup oldu
- Jude Bellingham'dan Declan Rice itirafı!
- Milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa şampiyonu!
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden akademisyen
- Biri uzaklaştırdı, diğeri tatil ilan etti
- 'İmamoğlu' davasının kaç yıl süreceğini açıkladı
- Kürsüde Devlet Bahçeli'ye meydan okudu!
- CHP birinci, fark açık!
- Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
- Kurultay soruşturmasında 86 kişinin ifadesi alınacak
- Türk devletleri Güney Kıbrıs'ı Türkiye'ye tercih etti
- 'Çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız'
- Sinem Dedetaş’tan net açıklama!