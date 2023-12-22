ASVEL - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

ASVEL, EuroLeague'in 16. haftasında sahasında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 12:13
ASVEL - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
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Fransa ekibi ASVEL, THY EuroLeague'in 16. hafta maçında sahasında Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşılaşacak.

ASVEL - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Astroballe Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.

ASVEL - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

ASVEL, oynadığı son karşılaşmada Olimpia Milano'ya 84-61 mağlup olmuştu.

Olympiakos ise Virtus Bologna deplasmanından 69-67 mağlup ayrılmıştı. 


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