ASVEL - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ASVEL, EuroLeague'in 13. haftasında sahasında Valencia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
EuroLeague'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor.
Gianmarco Pozzeco yönetimindeki ASVEL, kendi evinde Alex Mumbru'nun ekibi Valencia ile karşı karşıya gelecek.
ASVEL - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?
Astroballe Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ASVEL - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.
ASVEL, EuroLeague'de oynadığı son maçta sahasında Maccabi Tel Aviv'e 94-91 mağlup olmuştu.
Valencia ise sahasında ağırladığı Kızılyıldız'ı 85-81 mağlup etmişti.
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