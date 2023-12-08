ASVEL - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ASVEL, EuroLeague'in 13. haftasında sahasında Valencia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 13:13
ASVEL - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EuroLeague'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor.

Gianmarco Pozzeco yönetimindeki ASVEL, kendi evinde Alex Mumbru'nun ekibi Valencia ile karşı karşıya gelecek.

ASVEL - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Astroballe Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ASVEL - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.

ASVEL, EuroLeague'de oynadığı son maçta sahasında Maccabi Tel Aviv'e 94-91 mağlup olmuştu. 

Valencia ise sahasında ağırladığı Kızılyıldız'ı 85-81 mağlup etmişti.  


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