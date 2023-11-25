Euroleague'de haftanın MVP'si Larkin!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Anadolu Efesli Shane Larkin ile EA7 Emporio Armani Milan'dan Maodo Lo oldu.

AA
Yayınlanma: 25.11.2023 - 15:55
Euroleague'de haftanın MVP'si Larkin!
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Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 10. hafta karşılaşmalarında 38 verimlilik puanına ulaşan Larkin ve Lo, haftanın MVP'si unvanını paylaştı.

Larkin, Anadolu Efes'in Partizan'ı 100-94 yendiği maçta 27 sayı, 8 asist ve 3 ribauntla oynayarak galibiyetin mimarı olmuştu.

Lo ise takımının Kızılyıldız'ı deplasmanda 93-71 mağlup ettiği karşılaşmada 32 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle mücadele etmişti.


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