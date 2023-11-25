Euroleague'de haftanın MVP'si Larkin!

Yayınlanma: 25.11.2023 - 15:55

Güncelleme: 25.11.2023 - 15:55

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 10. hafta karşılaşmalarında 38 verimlilik puanına ulaşan Larkin ve Lo, haftanın MVP'si unvanını paylaştı.

Larkin, Anadolu Efes'in Partizan'ı 100-94 yendiği maçta 27 sayı, 8 asist ve 3 ribauntla oynayarak galibiyetin mimarı olmuştu.

Lo ise takımının Kızılyıldız'ı deplasmanda 93-71 mağlup ettiği karşılaşmada 32 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle mücadele etmişti.