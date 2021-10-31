Ata Demirer'den 'Galatasaray' paylaşımı

Ünlü komedyen Ata Demirer, Gaziantep FK’yı 2-0 yendiği maç sırasında Sofiane Feghouli hakkında paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2021 Pazar, 22:16
Ata Demirer'den 'Galatasaray' paylaşımı
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Galatasaray taraftarı olduğu bilinen ünlü komedyen Ata Demirer, sarı-kırmızılıların Gaziantep FK’yı 2-0 yendiği maç sırasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

Demirer, maça ikinci yarı giren Sofiane Feghouli'yi etiketlediği paylaşımında “Bastonla bile gelse sokarım oyuna, çıkarmam” ifadelerini kullandı. Demirer'in paylaşımı Feghouli'nin Kerem’e yaptığı asistin ardından geldi. 

Demirer'in paylaşımı şu şekile: 



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