Ata Demirer'den 'Galatasaray' paylaşımı
Ünlü komedyen Ata Demirer, Gaziantep FK’yı 2-0 yendiği maç sırasında Sofiane Feghouli hakkında paylaşımda bulundu.
Galatasaray taraftarı olduğu bilinen ünlü komedyen Ata Demirer, sarı-kırmızılıların Gaziantep FK’yı 2-0 yendiği maç sırasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Demirer, maça ikinci yarı giren Sofiane Feghouli'yi etiketlediği paylaşımında “Bastonla bile gelse sokarım oyuna, çıkarmam” ifadelerini kullandı. Demirer'in paylaşımı Feghouli'nin Kerem’e yaptığı asistin ardından geldi.
Demirer'in paylaşımı şu şekile:
Bastonla bile gelse sokarım oyuna çıkarmam @sffeghouli— atademirer (@atademirer) October 31, 2021
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