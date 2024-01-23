Atakan Karahan, Avustralya Açık'ta son 16 turuna yükseldi!
Milli tenisçi Atakan Karahan, Avustralya Açık 2. tur maçında karşılaştığı Fransız Charlie Camus'u setlerde 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Milli sporcu Atakan Karahan, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın gençler kategorisinde son 16 isim arasına girdi.
Atakan, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki genç erkekler 2. tur maçında, 9 numaralı seribaşı Fransız Charlie Camus ile karşılaştı.
Rakibini 48 dakika sonunda 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Atakan, ABD'li Cooper Woestendick ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.
PARA TENİSÇİLER İLK TURDA VEDA ETTİ
Avustralya Açık'ın quad tekerlekli sandalye kategorisinde yarışan Ahmet Kaplan ve Ali Ataman, ilk maçlarını kaybederek elendi.
Ahmet Kaplan, 1 numaralı seribaşı Hollandalı Niels Vink'e 2-0 (6-0, 6-1), Ali Ataman da 4 numaralı seribaşı İsrailli Guy Sasson'a aynı skorla yenildi.
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