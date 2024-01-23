Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta adını yarı finale yazdırdı!

Tenisin 1 numarası Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta yarı finale yükselmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 14:12
Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta adını yarı finale yazdırdı!
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, yarı finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. günündeki çeyrek final mücadelesinde, 3 saat 45 dakika süren karşılaşmada Djokovic, 12 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz'i 7-6, 4-6, 6-2 ve 6-3 setlerle 3-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Kariyerinde 10'u Avustralya Açık'ta olmak üzere 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp tenisçi Djokovic, 25. grand slam şampiyonluğu için mücadele ediyor.

36 yaşındaki Djokovic, yarı finalde Jannik Sinner-Andrey Rublev maçının galibiyle karşılaşacak.


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