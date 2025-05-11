Atakan Karazor attı: Stuttgart farklı kazandı!

Atakan Karazor'un formasını giydiği Stuttgart, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Augsburg'u 4-0 mağlup etti.

Atakan Karazor attı: Stuttgart farklı kazandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 23:38

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Stuttgart, sahasında Augsburg'u konuk etti.

Stuttgart Arena'da oynanan mücadeleyi Stuttgart 4-0 kazandı.

Karşılaşmada Stuttgart'ın gollerini 8. dakikada Atakan Karazor, 51. dakikada Woltemade, 80. dakikada Millot ve son olarak 87. dakikada Demirovic kaydetti.

ATAKAN KARAZOR GOL ATTI

Karşılaşmada milli oyuncu Atakan Karazor, 90 dakika forma giydi.

Bu sonuç ile birlikte Stuttgart, puanını 47 yaptı ve 9. sırada konumlandı. Augsburg ise 43 puan ile 11. sırada yer aldı.

Ligin son haftasında Stuttgart, Leipzig'e konuk olacak. Augsburg, Union Berlin'i konuk edecek.


Etiketler: #atakan karazor #Stuttgart #Augsburg #Bundesliga

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