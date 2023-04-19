Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:34

Güncelleme: 19.04.2023 - 17:34

Galatasaray'ın 26 yaşındaki Atakan Karazor'u yakından takip ettiği belirtildi. Galatasaray'ın ayrıca, önceki hafta sonunda oynanan Stuttgart - Borussia Dortmund karşılaşmasına Atakan için gözlemci gönderdiği aktarıldı. Peki, Atakan Karazor kimdir, nereli, kaç yaşında? Atakan Karazor hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

ATAKAN KARAZOR KİMDİR?

Atakan Karazor, 13 Ekim 1996 tarihinde Almanya'nın Essen şehrinde dünyaya geldi. Orta saha pozisyonunda görev yapan Türk asıllı Alman futbolcu Atakan Karazor, Bundesliga ekibi VfB Stuttgart'ta forma giymektedir.

Atakan Karazor, profesyonel kariyerine Borussia Dortmund II'de başladı ve ardından 2. Bundesliga'da iki sezon Holstein Kiel'de oynadı. 2019 yılında Stuttgart'a katıldı ve ilk sezonunda Bundesliga'ya yükselmeyi başardı.

ATAKAN KARAZOR HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2015-2017 Borussia Dortmund II

2017-2018 Holstein Kiel II

2017-2019 Holstein Kiel

2019- VfB Stuttgart