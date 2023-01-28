Atakaş Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 09:08

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 09:08

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports'tan canlı yayımlanacak.

Ligin son 2 haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0, İstanbulspor'u da 4-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, rakibini yenerek bu sezon ilk kez art arda 3 galibiyet almak istiyor.

Hatayspor ligde 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet ve 17 puanla 17. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Burak Öksüz ve Kevin Soni karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da ise Jean Phillipe-Gbamin, Edin Visca, Serkan Asan, Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz maç kadrosunda yer almayan isimler.