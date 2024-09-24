Atalanta - Como maçı şiddetli yağış sebebiyle ertelendi
Atalanta - Como maçı şiddetli yağış sebebiyle 24 Eylül Saat 21.45'e ertelendi.
İtalya Serie A'da pazartesi akşamı saat 21.45'te oynanacak olan Atalanta - Como maçı 24 Eylül Salı günü saat 21.45'te oynanmak üzere ertelendi.
İtalya'nın Bergamo şehrinde oynanacak olan maç şiddetli sağanak yağış sebebiyle ertelendi.
Atalanta, ligde 4 maça çıktı. 2 galibiyet 2 mağlubiyeti olan Atalanta, ligde 6 puanla 9. sırada yer alıyor.
Como'nun ise ligde 2 mağlubiyet 2 beraberliği bulunuyor.
Etiketler: #Atalanta #Como #İtalya Serie A
Spor Haberleri
- Real Betis, evinde Mallorca'ya yenildi
- Al Nassr, Kral Kupası'nda turladı
- Kızılyıldız, Partizan'a gol oldu yağdı!
- Selçuk İnan: 'Takımımla gurur duyuyorum'
- Muhammed Cham: 'Zamana ihtiyacımız var'
- Atalanta - Como maçı ertelendi
- 'Sabrımızı taşıracak seviyeye ulaşmıştır'
- Benfica'da Kerem ve Orkun rüzgarı sürüyor!
- Şenol Güneş'ten beraberlik yorumu
- 'Ben Fenerbahçeli doğdum'
En Çok Okunan Haberler
-
- H.K.G.'ye istismar davasında karar
- Koldaki 'ısırık izine' ilişkin rapor açıklandı
- 'Tayyip'e sor' davası
- 'İmamoğlu' hareketliliği: CHP olağanüstü toplanacak
- Samandağ'da hasat son buldu: Kilosu 350 TL
- Şehit polis Şeyda Yılmaz ile kahreden ayrıntı
- Saldırganın eski yakın arkadaşı konuştu
- Eski Emniyet müdürünün iki yardımcısı ihraç edildi
- Şeyda Yılmaz'ı tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı
- Netanyahu'dan 'evlerinizi terk edin' çağrısı