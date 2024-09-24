Atalanta - Como maçı şiddetli yağış sebebiyle ertelendi

Atalanta - Como maçı şiddetli yağış sebebiyle 24 Eylül Saat 21.45'e ertelendi.

Atalanta - Como maçı şiddetli yağış sebebiyle ertelendi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2024 - 00:00

İtalya Serie A'da pazartesi akşamı saat 21.45'te oynanacak olan Atalanta - Como maçı 24 Eylül Salı günü saat 21.45'te oynanmak üzere ertelendi.

İtalya'nın Bergamo şehrinde oynanacak olan maç şiddetli sağanak yağış sebebiyle ertelendi. 

Atalanta, ligde 4 maça çıktı. 2 galibiyet 2 mağlubiyeti olan Atalanta, ligde 6 puanla 9. sırada yer alıyor.

Como'nun ise ligde 2 mağlubiyet 2 beraberliği bulunuyor.


Etiketler: #Atalanta #Como #İtalya Serie A

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