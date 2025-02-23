Atalanta Empoli'ye hiç acımadı!
Atalanta, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Empoli'yi 5-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Empoli karşı karşıya geldi.
Stadio Carlo Castellani'de oynanan mücadelede Atalanta, Empoli'yi deplasmanda 5-0'lık skorla mağlup etti.
Atalanta'nın gollerini 27. dakikada Emmanuel Gyasi (KK), 33. dakikada Mateo Retegui, 43. ve 55. dakikada Ademola Lookman ve 74. dakikada Davide Zappacosta kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Atalanta, ligde 54 puan toplayarak 3. sıraya yerleşirken Empoli 21 puanla 18. sırada.
Etiketler: #Atalanta #empoli #İtalya Serie A
Spor Haberleri
- Williams kardeşler şov yaptı: 8 gollü müthiş maç!
- 2 kırmızı kart çıktı: Real Betis yıldızıyla güldü!
- Atalanta Empoli'ye hiç acımadı!
- Bayern Münih'ten Frankfurt'a farklı tarife!
- İskoç ekipten flaş karar!
- İtalyan hocadan Arda Güler yanıtı!
- Selçuk İnan oyundan memnun
- Şenol Güneş'ten galibiyet açıklaması!
- Mete Gazoz'dan bir madalya daha!
- Boşnak yıldız galibiyeti çalışanlara armağan etti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan eliyle itti!
- MKYK'de yer alan sürpriz isimler dikkat çekti
- Erdoğan o isimlerin üstünü çizdi!
- İşte muhalefet listelerinden AKP MKYK'ya geçen vekiller
- 'Kız isteme' merasimi silahlı çatışmaya döndü!
- Erdoğan, partisinin kongresinde gözdağı verdi
- Kürşad Zorlu'ya dikkat çeken görevlendirme
- 'Veri yok, nerede oldukları da meçhul'
- Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
- Özlem Zengin'den iddialara yanıt!