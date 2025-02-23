Atalanta Empoli'ye hiç acımadı!

Atalanta, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Empoli'yi 5-0 mağlup etti.

Atalanta Empoli'ye hiç acımadı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 22:44

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Empoli karşı karşıya geldi.

Stadio Carlo Castellani'de oynanan mücadelede Atalanta, Empoli'yi deplasmanda 5-0'lık skorla mağlup etti.

Atalanta'nın gollerini 27. dakikada Emmanuel Gyasi (KK), 33. dakikada Mateo Retegui, 43. ve 55. dakikada Ademola Lookman ve 74. dakikada Davide Zappacosta kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Atalanta, ligde 54 puan toplayarak 3. sıraya yerleşirken Empoli 21 puanla 18. sırada.


Etiketler: #Atalanta #empoli #İtalya Serie A

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