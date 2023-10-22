Atalanta - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Berkan Kutlu'nun formasını giydiği Genoa, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Alberto Gilardino yönetimindeki Genoa, deplasmanda Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.
ATALANTA - GENOA MAÇI SAAT KAÇTA?
Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
ATALANTA - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Livio Marinelli'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Genoa, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Milan'a 1-0 mağlup olmuştu.
Atalanta ise Lazio deplasmanından 3-2'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
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