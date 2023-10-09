Serie A'da haftanın kalecisi Olivier Giroud oldu!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 20:36

Güncelleme: 09.10.2023 - 20:36

Milan'ın Genoa ile yaptığı maçın uzatma dakikalarında kalede görev alan Fransız forvet Olivier Giroud, İtalya Serie A'da haftanın kalecisi seçildi.

Serie A'dan yapılan açıklamada, Milan'ın 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Genoa'yı 1-0 yendiği maçta kaleye geçen ve kritik bir kurtarış yapan Giroud'nun haftanın kalecisi seçildiği kaydedildi.

MAIGNAN KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Milan kalecisi Mike Maignan, Caleb Ekuban'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü.

Takımının değişiklik hakkını doldurması nedeniyle kaleye geçen Fransız forvet Giroud, yaptığı kurtarışla da galibiyete katkıda bulundu.

Milan, 21 puanla Serie A'de liderlik koltuğunda oturuyor.