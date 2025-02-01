Atalanta, Isak Vural'ı istiyor

Atalanta'nın, Frosinone'de forma giyen 18 yaşındaki Isak Vural'ı 1.5 yıllığına kiralamak istediği iddia edildi.

Atalanta, Isak Vural'ı istiyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2025 - 16:55

Bir dönem Fenerbahçe'de oynamış olan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Isak Vural için yeni bir gelişme yaşandı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Atalanta, Frosinone'de forma giyen 18 yaşındaki Isak Vural'ı 1.5 yıllığına kiralamak istiyor.

Habere göre; anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alacak ve Atalanta kısa süre içinde bütün operasyonu 3 milyon euro karşılığında tamamlamış olacak.

İsveç doğumlu Türk orta saha Isak Vural, bu sezon Serie B ekiplerinden Frosinone'de 15 resmi maçta 438 dakika forma giydi.


Etiketler: #Atalanta #isak vural #Frosinone

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