Atalanta, Isak Vural'ı istiyor
Atalanta'nın, Frosinone'de forma giyen 18 yaşındaki Isak Vural'ı 1.5 yıllığına kiralamak istediği iddia edildi.
Bir dönem Fenerbahçe'de oynamış olan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Isak Vural için yeni bir gelişme yaşandı.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Atalanta, Frosinone'de forma giyen 18 yaşındaki Isak Vural'ı 1.5 yıllığına kiralamak istiyor.
Habere göre; anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alacak ve Atalanta kısa süre içinde bütün operasyonu 3 milyon euro karşılığında tamamlamış olacak.
İsveç doğumlu Türk orta saha Isak Vural, bu sezon Serie B ekiplerinden Frosinone'de 15 resmi maçta 438 dakika forma giydi.
Etiketler: #Atalanta #isak vural #Frosinone
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