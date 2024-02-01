Fenerbahçe tarihine geçmişti: İsak Vural'dan sürpriz transfer

Yayınlanma: 01.02.2024 - 20:21

Güncelleme: 01.02.2024 - 20:21

Fenerbahçe'nin henüz 15 yaşındayken kadrosuna kattığı ve Hammarby'ye bonservisiyle verdiği İsak Vural hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Frosinone 2006 doğumlu yetenek İsak Vural'la anlaşma sağladı ve genç futbolcuyla sözleşme imzaladı.

17 yaşındaki futbolcunun İtalyan takımıyla 2.5 yıllığına anlaştığı belirtildi.

İSAK VURAL KİMDİR?

Futbola İsveç'in Hammarby takımında başlayan İsak Vural, 2018'de Portekiz temsilcisi Benfica'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

4 yıllık Portekiz macerasının ardından Fenerbahçe'ye imza atan İsak, 19 Nisan 2022'de Shakhtar Donetsk ile oynanan hazırlık maçında sarı-lacivertli kulübün tarihine geçmişti. O dönem 15 yaşında olan oyuncu, "Fenerbahçe tarihinde forma giyen en genç futbolcu" unvanını elde etmişti.

"TEKRAR SATIN ALMA" OPSİYONU VARDI

Şubat 2023'te Fenerbahçe'den Hammarby'ye kiralanan İsak Vural'ın bonservisi 1 ay sonra İsveç kulübü tarafından alındı. 17 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde, sarı lacivertli kulüp lehine "18 yaşına geldiğinde tekrar satın alma opsiyonu" bulunuyordu.