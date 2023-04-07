Fenerbahçe İsak Vural'ı TFF'ye resmen bildirdi
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, genç futbolcu İsak Vural'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini resmen Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden İsak Vural hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.
İsak Vural'ı kiralık olarak kadrosuna katan İsveç Ligi takımlarından Hammarby, oyuncunun lisansını çıkarmamış ve bu nedenle genç oyuncu, pilot takım ile çalışmalarda yer almıştı. Sarı-lacivertli takımda şans bulamayan ve İsveç'e giden İsak Vural için son gelişmeler ortaya çıktı.
İsak Vural
SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Fenerbahçe'nin, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bildirimde, 16 yaşındaki İsak Vural'ın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
İsveç basınından Fotboll Direkt'in haberine göre Hammarby, İsak Vural'ı bonservis bedeli ödemeksizin kadrosuna kattı.
Hammarby'nin transferi bitirdiği ve İsak Vural ile uzun süreli bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.
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