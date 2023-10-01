Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, deplasmanda Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.
ATALANTA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
ATALANTA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Chiffi'nin yöneteceği karşılaşma S Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Juventus, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Lecce'yi 1-0 mağlup etmişti.
Atalanta ise Hellas Verona deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile dönmüştü.
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