Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 13:29
Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, deplasmanda Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

ATALANTA - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

ATALANTA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Chiffi'nin yöneteceği karşılaşma S Sports 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Lecce'yi 1-0 mağlup etmişti.

Atalanta ise Hellas Verona deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile dönmüştü.


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