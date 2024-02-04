Atalanta - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 14:57
Atalanta - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, deplasmanda Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

ATALANTA - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?

Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

ATALANTA - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Lazio, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırldığı Napoli ile 0-0 berabere kalmıştı.

Atalanta ise kendi sahasında ağırladığı Udinese'yi 2-0 mağlup etmişti.


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