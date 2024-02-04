Atalanta - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 23. hafta heyecanı yaşanıyor.
Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, deplasmanda Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.
ATALANTA - LAZİO MAÇI SAAT KAÇTA?
Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
ATALANTA - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Lazio, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırldığı Napoli ile 0-0 berabere kalmıştı.
Atalanta ise kendi sahasında ağırladığı Udinese'yi 2-0 mağlup etmişti.
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