Bayern Münih'e transfer olmuştu: Sacha Boey'dan Galatasaray itirafı!

Yayınlanma: 04.02.2024 - 14:40

Güncelleme: 04.02.2024 - 14:40

Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bir bedelle transfer olan Sacha Boey, Fransa merkezli Telefoot'a özel bir röportaj verdi.

Alman ekibe transferi hakkında konuşan 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a ilişkin önemli sözler söyledi.

Sacha Boey'un açıklamaları şu şekilde:

"Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Çok büyük bir kurum, şampiyonluklar kazanan bir makineyi temsil ediyor."

"BENİ ÇOK İYİ KARŞILADILAR"

"Kingsley Coman ve Dayot Upamecano gibi Fransız oyuncular burada oynuyor ve çok iyi bir izlenim bırakıyorlar. Ben de aynısını yapmaya çalışacağım. Beni çok iyi karşıladılar ve üzerimde baskı oluşturmamamı, sadece bildiğim şekilde oynamamı söylediler."

"Nasıl savunma ve hücum yapacağını bilen oldukça agresif bir oyuncuyum. Her zaman yüzde 200'ümü vermeye çalışırım. Sahaya enerjimi veririm."

GALATASARAY İTİRAFI



"Benden hemen performans beklendiğini biliyorum. Uyum sağlamak için zamanım olmayacak. Kendimi hemen kanıtlamam gerekiyor ve ben buna hazırım."

"Galatasaray çok baskının olduğu bir kulüp. Kalitenizi hemen kanıtlamak zorundasınız. Bence Türkiye'de oynadıktan sonra her yerde oynayabilirsiniz. Bu da kariyerimin geri kalanında bana çok yardımcı olacak."

FRANSA VE EURO 2024 HEDEFİ

"Fransa Milli Takımı, rüya gibi bir takım. Özellikle ülkeniz için uluslararası bir turnuvada oynamak çok büyük bir şey olur. Oraya gitmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Galatasaray'dan Bayern Münih'e giden Fransız savunma oyuncusu, Borussia Mönchengladbach karşılaşmasının 62. dakikasında oyuna girdi ve Alman devinde ilk maçına çıktı.