Atalanta, Napoli deplasmanından 3 golle çıktı!
Atalanta, deplasmanda Napoli'yi 3-0 mağlup ederek ligde 4 maç sonra kazandı.
İtalya Serie A 30. hafta karşılaşmasında Atalanta, Napoli deplasmanına konuk oldu. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip oldu.
Karşılaşmada Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Alekseny Miranchuk, 45. dakikada Gianluca Scammacca ve 88. dakikada Teun Koopmeiners attı.
Atalanta, bu sonuçla birlikte ligdeki 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Napoli'nin galibiyet hasreti ise 3 maça yükseldi.
Atalanta, bu galibiyetle birlikte 50 puana yükseldi. Napoli, 45 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Atalanta, bu kez Cagliari deplasmanına gidecek. Napoli, Monza deplasmanına gidecek.
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