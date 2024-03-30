Atalanta, Napoli deplasmanından 3 golle çıktı!

Yayınlanma: 30.03.2024 - 16:32

Güncelleme: 30.03.2024 - 16:32

İtalya Serie A 30. hafta karşılaşmasında Atalanta, Napoli deplasmanına konuk oldu. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip oldu.

Karşılaşmada Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Alekseny Miranchuk, 45. dakikada Gianluca Scammacca ve 88. dakikada Teun Koopmeiners attı.

Atalanta, bu sonuçla birlikte ligdeki 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Napoli'nin galibiyet hasreti ise 3 maça yükseldi.

Atalanta, bu galibiyetle birlikte 50 puana yükseldi. Napoli, 45 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Atalanta, bu kez Cagliari deplasmanına gidecek. Napoli, Monza deplasmanına gidecek.