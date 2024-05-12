Atalanta - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. haftasında deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 13:53
Atalanta - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, deplasmanda Gian Piero Gasperini'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

ATALANTA - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

ATALANTA - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Juventus ile 1-1 berabere kalmıştı.

Atalanta ise Salernitana deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


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