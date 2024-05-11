Roma maçında forma giyememişti: Allegri'den Kenan Yıldız açıklaması

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Kenan Yıldız'ın rahatsızlığı nedeniyle Salernitana maçında oynayamayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 15:34
Roma maçında forma giyememişti: Allegri'den Kenan Yıldız açıklaması
Abone Ol google-news

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, ligde Salernitana ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"BİRKAÇ KİLO KAYBETTİ"

İtalyan teknik adam, geçtiğimiz hafta midesinden rahatsızlık yaşayan Kenan Yıldız'ın bu mücadelede forma giyemeyeceğini söyledi. Allegri, Kenan için, "Birkaç kilo kaybetti, iyileşiyor" dedi.

Mide gribi geçiren Kenan Yıldız, geçtiğimiz haftaki Roma maçının kadrosunda da yer almamıştı.

Allegri ayrıca, Kenan Yıldız ve Federico Chiesa dışında hücum hattındaki diğer oyuncuların bir sorununun olmadığını söyledi. Massimiliano Allegri, "Chiesa toparlanıyor. Fiziksel olarak daha iyi bir duruma geldi. Geçtiğimiz aylarda yaşadığı zorlukların üstesinden geldi. Dusan Vlahovic, bu maçta oynarsa eminim belirleyici olacaktır. Chiesa ve Kenan Yıldız dışında hücumdaki diğer oyuncular iyi durumda" dedi.

BU SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 27 maçta süre bulan 19 yaşındaki Kenan Yıldız, 3 kez gol sevinci yaşadı.


Kenan Yıldız haberleri Massimiliano Allegri haberleri juventus haberleri

İlgili Haberler

Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
Allegri açıkladı: Kenan Yıldız'dan kötü haber!

Allegri açıkladı: Kenan Yıldız'dan kötü haber!
Kenan Yıldız forma giydi: Juventus İtalya Kupası'nda finale çıktı!

Kenan Yıldız forma giydi: Juventus İtalya Kupası'nda finale çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankaragücü'nden tepki: 'Zavallı bir helalleşme çabası'

Ankaragücü'nden tepki: 'Zavallı bir helalleşme çabası'
İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı…

İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı…
Gençler ustalarıyla bir araya geliyor

Gençler ustalarıyla bir araya geliyor
Kuzey yarım kürede şiddetli ‘Jeomanyetik Fırtına’ bekleniyor

Kuzey yarım kürede şiddetli ‘Jeomanyetik Fırtına’ bekleniyor
En çekici dudak şekline sahip 4 burç: Bu burçların dudakları aşık ediyor

En çekici dudak şekline sahip 4 burç: Bu burçların dudakları aşık ediyor
Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji açıkladı: 11 Mayıs 2024 Cumartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji açıkladı: 11 Mayıs 2024 Cumartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran Atatürk sahnesi

Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran Atatürk sahnesi
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 11 Mayıs 2024 Cumartesi TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 11 Mayıs 2024 Cumartesi TV yayın akışı