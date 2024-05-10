Atalanta, Marsilya'yı rahat geçti, Leverkusen'in rakibi oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Atalanta, Marsilya'yı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:24
Atalanta, Marsilya'yı rahat geçti, Leverkusen'in rakibi oldu!
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Avrupa Ligi yarı final rövanşında Atalanta ve Marsilya karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Atalanta, karşılaşmanın 30. dakikasında Ademola Lookman'ın golüyle 1-0 öne geçti ve devreye bu skorla girildi.

Atalanta'da ilk golü atan Ademola Lookman, 52. dakikada ikinci golde Matteo Ruggeri'ye asisti yaptı ve skor 2-0'a geldi.

90+5'te Atalanta'da Bilal Toure'nin golü skoru belirledi. Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan İtalyan ekibi Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

İki takım arasındaki ilk maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

FİNAL DUBLİN'DE

UEFA Avrupa Ligi'nde 2023/24 sezonunun finaline İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Aviva Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Avrupa Ligi'nin finali 22 Mayıs'ta oynanacak ve karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Finalde Atalanta ve Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek.


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