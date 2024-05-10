Atalanta, Marsilya'yı rahat geçti, Leverkusen'in rakibi oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde Atalanta, Marsilya'yı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Avrupa Ligi yarı final rövanşında Atalanta ve Marsilya karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Atalanta, karşılaşmanın 30. dakikasında Ademola Lookman'ın golüyle 1-0 öne geçti ve devreye bu skorla girildi.
Atalanta'da ilk golü atan Ademola Lookman, 52. dakikada ikinci golde Matteo Ruggeri'ye asisti yaptı ve skor 2-0'a geldi.
90+5'te Atalanta'da Bilal Toure'nin golü skoru belirledi. Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan İtalyan ekibi Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.
İki takım arasındaki ilk maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.
FİNAL DUBLİN'DE
UEFA Avrupa Ligi'nde 2023/24 sezonunun finaline İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Aviva Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Avrupa Ligi'nin finali 22 Mayıs'ta oynanacak ve karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Finalde Atalanta ve Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek.
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