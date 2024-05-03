Marsilya - Atalanta maçında kazanan çıkmadı!
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Marsilya, sahasında ağırladığı Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Marsilya ile Atalanta karşı karşıya geldi.
Veledrome Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmada Atalanta'nın golünü 11. dakikada Gianluca Scamacca atarken, Marsilya'nın tek golü 20. dakikada Chancel Mbemba ile geldi.
Karşılıklı ataklar ile geçen maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve maç beraberlikle sona erdi.
Rövanş karşılaşması 9 Mayıs Perşembe günü Atalanta'nın ev sahipliğinde oynanacak.
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