Marsilya - Atalanta maçında kazanan çıkmadı!

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Marsilya, sahasında ağırladığı Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:25
Marsilya - Atalanta maçında kazanan çıkmadı!
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Marsilya ile Atalanta karşı karşıya geldi.

Veledrome Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada Atalanta'nın golünü 11. dakikada Gianluca Scamacca atarken, Marsilya'nın tek golü 20. dakikada Chancel Mbemba ile geldi.

Karşılıklı ataklar ile geçen maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve maç beraberlikle sona erdi.

Rövanş karşılaşması 9 Mayıs Perşembe günü Atalanta'nın ev sahipliğinde oynanacak.


marsilya haberleri Atalanta haberleri uefa avrupa ligi haberleri

İlgili Haberler

Atalanta gol oldu yağdı: İtalya Kupası'nda final biletini 4 golle aldı!

Atalanta gol oldu yağdı: İtalya Kupası'nda final biletini 4 golle aldı!
Atalanta, Napoli deplasmanından 3 golle çıktı!

Atalanta, Napoli deplasmanından 3 golle çıktı!
Marsilya 10 kişi kaldı: Kendi evinde 1 puanı kurtardı!

Marsilya 10 kişi kaldı: Kendi evinde 1 puanı kurtardı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Süreç başladı' demişti... Hasan Arat'tan Almanya'da sürpriz görüşme!

'Süreç başladı' demişti... Hasan Arat'tan Almanya'da sürpriz görüşme!
Avrupa’nın en yoksul ülkeleri

Avrupa’nın en yoksul ülkeleri
Fenerbahçe'de Ali Koç'tan basın toplantısı kararı!

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan basın toplantısı kararı!
Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama

Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama
Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 dizi! İşte zirvedeki yapım…

Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 dizi! İşte zirvedeki yapım…
15 yaşındaki çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı

15 yaşındaki çocuk arkadaşını kalbinden bıçakladı
Tek bir tanesi ile bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor!

Tek bir tanesi ile bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor!
Kim Kardashian sütyen bedenini açıkladı: Sosyal medya yıkıldı

Kim Kardashian sütyen bedenini açıkladı: Sosyal medya yıkıldı